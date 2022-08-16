Сенатор Е.Султанов посетил Уалихановский район

Также во время визита в СКО сенатор Ерик Султанов посетил Уалихановский район. Первым объектом было фермерское хозяйство «Жолдасбай Агро». В товариществе занимаются разведением КРС породы ангус мясного направления.

АРДАК КАИРБЕК, менеджер ФК «Жолдасбай Агро», Уалихановский район:

— На ферме на животноводстве 30 человек работает. Это вместе с ветврачами, специалистами, рабочими. У нас поголовье 1400. Это вместе с молодняком.

Параллельно с этим хозяйство строит молочную ферму на 1200 голов. Завезут коров голштинской породы.

АРДАК КАИРБЕК, менеджер ФХ «Жолдасбай Агро», Уалихановский район:

— Первую партию планируем завезти в октябре. Скот отобран, осеменён. Придут нетели в возрасте до 20 месяцев. Строительство началось в мае. Планируем окончание в мае 2023 года. В планах у нас строительство молочного завода.

Посетил сенатор и зернохранилище ТОО «Северная Нива». Ерик Султанов встретился с работниками предприятия. Они рассказали депутату о зарплатах и ценах на корма.

ЛЮФТ

— Мы не можем купить сено, слишком дорогое. 80 тысяч тенге за тележку.

А зарплата — 70 тысяч тенге, говорит работник ТОО.

ЕРИК СУЛТАНОВ, депутат Сената Парламента РК:

— Такое крупное предприятие, как могут быть такие низкие зарплаты? Откуда такие цены — 80 тысяч за тележку. Это очень высокая стоимость. Этот вопрос нужно решить на местном уровне.

Ерик Султанов сообщил, что отправит сюда рабочую группу, которая разберётся в ситуации.