Сенатор Е.Султанов посетил Акжарский район

В СКО в рабочей поездкой прибыл депутат Сената Парламента Ерик Султанов. Он посетил ряд промышленных объектов в районах, выслушал сельчан и работников предприятий.

В их числе и строящаяся мельница в селе Даут Акжарского района. Сейчас специалисты трудятся над возведением современного крупного мукомольного комплекса. Уже привезли большую часть оборудования из Турции. В мельницу агроформирование вложило порядка 20 млн тенге.

АЛТЫНБЕК СЫЗДЫКОВ, главный инженер ТОО «Нур КААд Агро», Акжарский район:

— Собираемся открыть мельницу до конца текущего года. Комплекс будет выпускать до 45 тонн продукции в сутки. Строительство мельницы предполагает полное обеспечение района мукой, а также отправку ее на другие территории города.

Ерик Султанов дал высокую оценку работе хозяйства. Не критиковал он и дорогу от села Даута до Ленинградского, там сейчас идёт капитальный ремонт, который начали ещё в прошлом году. На участке работает ТОО «Кокшетау Жолдары». Стоимость ремонта — 1 млрд 233 млн тенге.

МАКСАТ КАПАРОВ, начальник участка ТОО «Кокшетау Жолдары»:

— На этот год по объёму выполнено 1 млрд 16 млн. Покрытие, дорожная одежда полностью проведена.

А капитальный ремонт школы №2 в поселке Ленинградском сделали в прошлом году. Заменили кровлю, окна, входные и двери во всех кабинетах. Отремонтировали канализационную систему. На всё это потратили 160 млн тенге. В школе открыли кабинеты, оснащённые современным мультимедийным оборудованием. Также были получены цифровые книги. Установлены интерактивные доски и компьютеры. Преобразилась в Ленинградском не только школа, но и само село. Здесь провели большую работу по благоустройству.

АСАН МАЙМАКОВ, аким Ленинградского сельского округа, Акжарский район:

— В Ленинградском сельском округе проживает около 4,5 тысяч жителей. В прошлом году в село провели воду, выделили на это 49 млн. В этом году была поставлена водонапорная башня. Ремонтируем и дороги. 182 млн тенге в этом году выделили на средний ремонт улиц. Такую же работу в этом году проведём на улицах села Даут.

Средний ремонт дорог провели и в селе Кызылту. Выделили 320 млн тенге.