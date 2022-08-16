МЕСЯЧНИК ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СКО стартовал первый этап месячника по пожарной безопасности. В центре внимания — представители социально уязвимых слоев населения. Сегодня на учет взято почти 4,5 тыс жилых домов, в которых проживают 12500 человек.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЧС СКО

— При проведении данного рейда уделяем внимание печам отопления, электропроводке. До всех граждан будут доведены требования пожарной безопасности. И будем говорить об обстановке в области. Просим граждан с пониманием отнестись, если в дом будут заходить наши специалисты.

Чаще всего пожары происходят в частном секторе. По этой причине уже не первый год спасатели устанавливают датчики угарного газа. Любовь Кардаполова живет в этом доме порядка 3 лет. У женщины четверо несовершеннолетних детей. В прошлом году во время рейдовых мероприятий в доме многодетной мамы выявили ряд нарушений правил пожарной безопасности. В этом году их устранили, что указывает на эффективность проводимых работ.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН — СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР УЧС Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— Все нарушения устранены совместными усилиями. Выделили человека для проведения ремонта, печь побелили, положили притопочный лист. В 2022-м году нарушений при контрольном обходе не выявлено.

Спасатели просят североказахстанцев быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Анна Потеряева