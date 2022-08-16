Министр культуры и спорта Даурен Абаев рассказал о повышении зарплаты преподавателей, национальной премии UMAI и казахстанском кино. В этом году государство окажет финансовую поддержку 62 кинопроектам, которые прошли конкурсный отбор. Даурен Абаев объявил об учреждении премии UMAI, направленную на поддержку творческих достижений деятелей культуры. Общий призовой фонд Национальной премии составит 54 млн тенге. Премия присуждается по направлениям: театральное, музыкальное, хореографическое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство в 19 номинациях. Сообщил министр и о повышении зарплат.



ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— Рад сообщить в преддверии нового академического года о том, что заработная плата преподавателей, которые готовят будущих специалистов в области культуры и искусства, выросла на 75%. Также месяц назад на 75% повысилась заработная плата работников организаций в сфере культуры, имеющих статус «Национальный». Теперь мы планируем повысить заработную плату работникам организаций архивного дела.

Также для учителей государственных организаций образования введена система доплат за проведение внеурочной спортивной подготовки детей в размере 100% от базового должностного оклада. Заработная плата работников специализированных школ и колледжей в области физической культуры и спорта также выросла на 25%.