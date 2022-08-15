В Жамбылском районе прошла областная спартакиада «Жастар-2022»

Спорт

17:47 15 Августа 2022

Областная традиционная спартакиада «Жастар-2022» прошла в Жамбылском районе. На этот раз локацией для спортивных баталий стала Пресновка. Сюда приехали около 400 спортсменов области в возрасте от 18 до 23 лет.

Мурат ЕСТАЕВ-главный судья спартакиады» Жастар-2022″
— Принимают участие 13 районов СКО по 6 видам спорта. Вольная женская борьба, греко-римская, легкая атлетика, пляжный волейбол среди девушек и парней и женский мини-футбол. Спартакиада проходит на достаточно хорошем уровне.

Здесь играют в волейбол спортсмены из Акжарского и Есильского районов. Первые оказались самыми быстрыми и точными. Они выиграли соперников в двух партиях и получили возможность продолжить соревнование.

Азим Ануарбек-участник соревнований, Акжарский район
—  В пляжном волейболе есть свои интересные моменты, чем в обычном волейболе. Сколько разных тактик и правил нужно знать!

А на этом поле — футболистки из районов им. Г.Мусрепова и Есильского. Игра напряженная, но в итоге победу выбила команда из Новоишимского со счётом 3:1.

Карина ЕРСАЙЫНОВА — участница соревнований, район им. Г. Мусрепова
—  Я — представитель команды «Жана Есиль» района им.Г.Мусрепова. На эту спартакиаду мы готовились около двух недель. 0.43Футболом занимаюсь 7 лет, обучаюсь в Карагандинской Академии МВД. Я очень люблю этот вид спорта. Он мне дает жизнь и вообще сотрудникам полиции очень важно заниматься спортом.

После спортивных баталий состоялось торжественное открытие. Спортсменов из 13 областей встречали аплодисментами. Не обошлось и без традиционного шашу. Среди гостей открытия спартакиады — известные североказахстанские спортсмены и заместитель акима области Даурен Жандарбек.

Даурен ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО Люфт 546.
—  Спартакиада «Жастар» признана открывать новые лица. Она предоставляет возможность молодым спортсменам проявить свой талант и является своего рода трамплином для новых звезд в большом спорте. 2.36Желаю вам крепкого здоровья, успехов в начинаниях, уверенного старта!»

Соревнования проходили с 11 по 13 августа. В итоге первое место заняла команда из Жамбылского района. На второй ступеньке спортсмены из Кызылжарского района. Тройку лидеров замыкает район Шал акына.


Анастасия Кузнецова

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