Тысяча студентов получили грант в Kozybayev University

Более тысячи студентов получили государственный грант в Kozybayev University. Это почти на 300 грантов больше, чем в прошлом учебном году.
ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:
— На данный момент идёт зачисление в университет. До 25 августа мы будем принимать документы. Они принимаются через «Egov», далее они приходят с оригиналами документов в университет. Обучение начинается с 1 сентября. Сейчас прошёл конкурс в магистратуру. Сегодня последний день подачи заявлений. 20 августа, мы думаем, будут результаты.
Продолжаётся и приём документов на платное обучение. Это тоже можно сделать онлайн, как и заселиться в общежитие. Приоритет в этом отдадут грантникам и студентам из отдалённых районов. Впервые в истории вуза зачислили студентов, которые получат дипломы СК вуза и университета Аризоны. Заявления на обучение подали свыше тысячи абитуриентов, прошли 170. Все будут учиться на гранте.
ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:
— Пришли дети с высоким «IELTS», начиная от 5 до 7. По этой программе очень высокие баллы у поступающих — 136-137 баллов. Я думаю, что в следующем году количество поступающих будет больше. Хотелось бы сказать, что мы в действительности приоритет в первом году давали нашей области. Потому что мы первые, кто эту программу запускает сейчас.
Помимо этого 10 грантов предоставляет фонд «Қазақстан халқына». Его получат абитуриенты из социально уязвимой категории.
Айгерим Хамзина