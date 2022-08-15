Тысяча студентов получили грант в Kozybayev University

Более тысячи студентов получили государственный грант в Kozybayev University. Это почти на 300 грантов больше, чем в прошлом учебном году.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— На данный момент идёт зачисление в университет. До 25 августа мы будем принимать документы. Они принимаются через «Egov», далее они приходят с оригиналами документов в университет. Обучение начинается с 1 сентября. Сейчас прошёл конкурс в магистратуру. Сегодня последний день подачи заявлений. 20 августа, мы думаем, будут результаты.

Продолжаётся и приём документов на платное обучение. Это тоже можно сделать онлайн, как и заселиться в общежитие. Приоритет в этом отдадут грантникам и студентам из отдалённых районов. Впервые в истории вуза зачислили студентов, которые получат дипломы СК вуза и университета Аризоны. Заявления на обучение подали свыше тысячи абитуриентов, прошли 170. Все будут учиться на гранте.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— Пришли дети с высоким «IELTS», начиная от 5 до 7. По этой программе очень высокие баллы у поступающих — 136-137 баллов. Я думаю, что в следующем году количество поступающих будет больше. Хотелось бы сказать, что мы в действительности приоритет в первом году давали нашей области. Потому что мы первые, кто эту программу запускает сейчас.

Помимо этого 10 грантов предоставляет фонд «Қазақстан халқына». Его получат абитуриенты из социально уязвимой категории.