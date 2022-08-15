Чемпионат СКО по рукопашному бою

Чемпионат области по рукопашному бою на кубок начальника департамента Пограничной службы КНБ РК по СКО прошел в Петропавловске. Приурочили его 30-летию Пограничной службы. 5 команд, 80 участников. Среди них были как дебютанты, так и бойцы с опытом. Спортсмены показали силу духа, волю к победе и отличную подготовку. Выступали в нескольких весовых категориях: от 57 килограммов и выше. По итогам соревнований в командном зачёте первое место у департамента Пограничной службы КНБ РК по СКО, второе у спортсменов департамента полиции, бронзу взяли курсанты Академии Национальной гвардии РК.