В Петропавловске наградили лучших работников сферы строительства

В Петропавловске в канун праздника лучших работников сферы строительства поздравил руководитель областного профильного управления Кайрола Галеев. Благодаря строителям областной центр, города и села с каждым годом становятся все комфортнее и краше. В населённых пунктах ведется строительство 11 молочно-товарных ферм, 2 птицефабрик и 3 откормочных площадок. Сейчас в регионе развернуты 73 строительные площадки, на 57 возводятся многоэтажные дома на 2509 квартир. Кроме того, в Петропавловске завершается строительство нового казахского театра и учебно-лабораторного корпуса Kozybayev University.

КАЙРОЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— По инициативе акима области развивается строительная индустрия. Открыт завод по выпуску керамического кирпича на 150 тыс штук в сутки, налажено производство сухих строительных смесей, которые мы уже сегодня применяем на объектах строительства. Строится цех по выпуску автоклавного газоблока. Планируется открытие производств по выпуску легких стальных тонкостенных конструкций и листов ДСП.

Благодаря таким производствам строители смогут работать с местными материалами и не ждать, когда на объекты доставят привозные из соседних регионов или стран. В свой профессиональный праздник в числе награжденных оказался Олег Сивун. Строителем он работает почти 40 лет. Был монтажником, мастером, а сейчас трудится прорабом.

ОЛЕГ СИВУН, прораб ТОО «Альфа-Север»:

— Нравится мне строить дома, приносить людям радость, когда заселяются, смотришь, вручаешь ключи от квартир. Участвовал в строительстве школ, садиков, тоже радость детей, которые приходят в хорошо оборудованные помещения.

Всего награды получили 50 строителей. Кайрола Галеев вручил виновникам торжества почетные грамоты и благодарственные письма от акима области, а также от профильного министерства. Трое североказахстанцев удостоены нагрудного знака «Почетный строитель Казахстана». Это считается высшей наградой за труд работников этой сферы. Свой профессиональный праздник они отметят во второе воскресенье августа.

Дарья Пышмынцева