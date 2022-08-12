Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова встретилась с жителями Тайыншинского района

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова с рабочей поездкой находится в Северо-Казахстанской области. Первый пункт рабочего визита — село Келлеровка Тайыншинского района. На встрече с активом села Тамара Дуйсенова рассказала о мерах соцподдержки и обеспечения занятости населения.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

— 113 тысяч вакансий, когда я ехала к вам, висело. Кто хочет если работать, может войти и посмотреть. Все проекты, которые реализуются в нашей стране, должны быть на электронной бирже труда. И человек пусть выбирает, в Келлеровке он хочет поработать или в Нур-Султане. Видят проекты, видят специальности -идут. Я смотрю, у вас 4,2% молодежной безработицы в Келлеровке. Вот, молодежь может рядом в Кокшетау или в Петропавловске найти себе работу.

Рассказала министр и о новшествах, которые позволят оказать поддержку женщинам «серебряного» возраста.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

— С этого года мы в пилотном порядке запускаем программу «Серебряный возраст». Это лица от 61 года, мы предлагаем спустить до 58 лет. С 58 лет женщина может быть вовлечена в социальную работу, индивидуальным помощником быть или оформиться как социальный работник. Все наши проекты национальные реализуются сейчас, миллиарды денег уходят. В общем, сейчас по 100 тысяч тенге им платить зарплату.

Тайыншинцы воспользовались возможностью задать свой вопрос министру. Волнующих проблем накопилось немало.

ЛЮФТ

— Есть у меня сосед, у меня 5 детей, у него 6 детей. Мы одинаково ушли на пенсию. Вопрос в том, что 5 детей — пособие не доплачивается. 6 детей — доплачивается. У меня пенсия — 80 тысяч, у него — 100.

Мы спустили с 10 на 8, с 8 до 6. Ну, дальше спускать это, наверное, уже немножко подождать надо. Я понимаю, почему один ребенок и такая разница. Но мы поэтапно спустились в течение 10 лет. Я думаю, что и дальше так будет. У нас есть разные направления. Вас мы могли бы привлечь к наставничеству. Например, если Вы были педагогом, Вы могли бы стать наставником молодого специалиста. И тогда эта дополнительная сумма превысила бы сумму, сколько получает ваш сосед, и Вы сказали бы, у тебя 100 тысяч, а у меня 220 тысяч.

После Тамара Дуйсенова встретилась с жителями села, которые переехали в СКО из южных регионов республики в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов.

Анастасия Кузнецова