«ФК Кызылжар» завершили участие в Лиге Конференций УЕФА

«ФК Кызылжар» завершил участие в Лиге Конференций УЕФА. В четверг наша команда сыграла с кипрскими соперниками «АПОЭЛ». Матч на стадионе «Астана Арена» завершился со счетом 0:0. В первой игре с разницей в 1 гол гости перешли в следующий этап. Теперь игроки «ФК Кызылжар» состредоточат все свое внимание на чемпионате Казахстана. Сейчас местный клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице, имея всего 15 очков. Следующий соперник команды – «Астана». Выездной матч между ними состоится 20 августа в 16.00.

Диас Усен