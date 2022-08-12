Диалог с мошенником записал для полицейских житель Петропавловска.

В последнее время сетевые аферисты активно используют новый приём: перед тем, как разыграть старый сценарий «звонка из банка», представляются полицейскими или прокурорами. Так, жителю района М. Жумабаева позвонил мошенник, который представился заместителем начальника департамента полиции Русланом Назаровым. Мужчина, заподозрив обман, записал разговор и сообщил о происшествии в полицию.

ЛЮФТ:

— Значит, уважаемый, меня зовут Назаров Руслан Самарбекович, последний раз повторяю, зам.нач. ДП СКО, полковник полиции, курируемое направление — криминальная полиция и противодействие наркопреступности.

— А зачем Вы ругаетесь? Зачем кричать, Вы же сотрудник полиции, у вас должно быть… — Я хочу представиться Вам! — Ну что кричите? — Представьтесь Вы теперь!

Дальше всё развивается по старой схеме. Злоумышленник уверяет потенциальную жертву в том, что полиция расследует злоупотребления со стороны банковских менеджеров. Якобы те собираются оформить на имя человека крупный кредит, и чтобы избежать этого, нужно взять кредит самому, а деньги перевести на счёт, который подсказывают сами мошенники. Полковник полиции Руслан Назаров прокомментировал данный случай и отметил, что мошенники оказывают психологическое давление на людей.

Руслан Назаров — заместитель начальника ДП СКО

— Задача злоумышленников — напугать потенциальных жертв и завладеть денежными средствами. Они могут ссылаться на законные высокие должности. Убедительно просим граждан не поддаваться на провокации. Полиция никогда не звонит для таких вопросов. Все разговоры проводятся при личной встрече. Сотрудники полиции могут вызвать лишь для допроса в качестве свидетелей или подозреваемых.

Полицейские еще раз напоминают: не доверяйте подозрительным звонкам. Обратитесь на «102» или запишитесь на личный приём к руководителю, от имени которого с вами разговаривали. Получив «звонок из банка», решительно прервите разговор. Позвоните в банк по официальному номеру, спросите, действительно ли работники службы безопасности банка звонили вам. Если сомневаетесь в сохранности своих средств, придите в отделение банка лично.

Анна Потеряева