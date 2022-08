Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Акжарском районе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Глава региона побывал с рабочей поездкой в Акжарском районе. Встреча с жителями проходила на территории товарищества «Нур КААД Агро» в селе Даут. Акжарцы рассказали акиму области о проблеме, связанной с нехваткой сена. Им еще никто не запасся.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

-Сельчане берут траву в лесу, но этого недостаточно. Как в Акжарском, так и в Уалихановском районе очень мало травы. Обращаюсь к руководителю местного товарищества, нужно помочь сельчанам.

Остро в Акжарском районе стоит вопрос с покупкой кормов. Цены на них растут каждый год, в отличие от заработка некоторых сельчан.

АСЫЛЗАДА ИСКАКОВ, житель села Талшик, Акжарский район:

— Можно как-то договориться с начальством элеватора? Есть пенсионеры, есть малообеспеченные семьи. Хотелось бы, чтобы эти люди могли купить корма по сниженным ценам.

На этот вопрос ответил заместитель директора ТОО «Талшык Астык Агро» Петр Чернинский.

ПЕТР ЧЕРНИНСКИЙ, заместитель директора ТОО «Талшык Астык Агро», Акжарский район:

— У нас есть своих 200 работников, мы их должны обеспечить. Без проблем, если останется, мы поможем другим сельчанам.

После Кумар Аксакалов ознакомился со ходом строительства автомобильной дороги между поселками Даут и Ленинградское. Работы начали в прошлом году. Стоимость проекта составляет 1 млрд 233 млн тенге.

РУСЛАН АБОЛЕНСКИЙ, главный инженер ТОО «Кокшетау жолдары»:

— В том году было освоено 482 млн тенге. В этом году на данный момент 534. По данному проекту на данный момент из 10 км 585 метров почти что 10,5 км верхнего слоя.

В этом году заменили водонапорную башню в селе Ленинградском. Вместимость бывшей составляла 25 кубометров, у нынешней она в 4 раза больше. В селе Алкатерек жителей больше всего беспокоит состояние дорог, как внутри села, так и участка, ведущего в Ленинградское.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Что нам нужно сделать первым? Внутри села? Или между населенными пунктами? Давайте сейчас договоримся. Я считаю, что необходимо отремонтировать дорогу между селами. Только потом внутри Алкатерека.

Свой визит в Акжарский район Кумар Аксакалов завершил посещением поля товарищества «Алкатерек Агро». В этом году местное агроформирование засеяло кормовыми культурами 400 гектаров земли. В 2023 аграрии планируют увеличить этот показатель до 2 тысяч гектаров.