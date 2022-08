YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Петропавловске состоялось заседание депутатской фракции партии «AMANAT» при областном маслихате. Его участники рассмотрели ход капитального ремонта объектов образования. В 2022 году на эти цели предусмотрели свыше 2 млрд тенге. По программе «Ауыл-Ел бесігі» отремонтируют 20 объектов, еще 7 подготовят к новому учебному году за счет местного бюджета.

ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО, заместитель руководителя управления образования СКО:

— На трех объектах работы завершены: Жанаульская СШ Акжарского района, Ильичевская школа Тайыншинского района, Докучаевская СШ Тимирязевского района. На стадии завершения СШ с.Николаевки Есильского района. 00:50 В текущем году в основном ремонты проводятся в сельских школах. Ремонтируются в том числе три областных учреждения.

Речь идет о Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в селе Полудино. Кроме того ремонт проводится в Соколовской и Ломоносовской специальных коррекционных школах-интернатах. Рабочие меняют кровлю учреждений, в одном из них меняют окна и систему отопления. Владимир Ткаченко рассказал, что ход проведения ремонтных работ находится на постоянном контроле областного управления образования.

АСЕМ РАХМЕТОВА, исполнительный секретарь областного филиала партии «AMANAT»:

— В рамках «Дорожной карты» нашей партии не проведен в 2021 году ремонт в 11 школах, может быть какие-то есть основания, а в 2022 году 16 школ не вошли. На нашей карте есть, а ремонт в них еще не ведется. Поэтому при формировании бюджета следующего года мы должны их все -таки учитывать. Если эта школа закрывается, мы идем навстречу, если есть перспективы в этой школе, то там капитальный ремонт должен делаться.

Ремонт в школах должен делаться и заканчиваться по графику. Отставания по нему в этом году были. Чтобы успеть в срок, на некоторых объектах увеличили количество работников. Не первый год у руководства управления образования и партийцев возникает много вопросов к недобросовестным подрядчикам из других регионов страны. Они выигрывают конкурсы, а потом делают свою работу по принципу «тяп — ляп».

ГЕННАДИЙ ЗЕНЧЕНКО, член депутатской фракции партии «AMANAT» при областном маслихате:

— Взять Ленинскую школу. 30 млн туда вложили денег, мы должны галочку поставить и сказать, что в эту школу мы 5-6 лет не должны заходить. Сегодня нужно опять заходить ремонтировать. Линолеум и двери самые дешевые. У нас есть по законодательству, что если неответственный производитель работ, то на следующий конкурс он не допускается. Но можно прийти с другой компанией -однодневкой.

Проблема серьезная и требует тщательного рассмотрения, считают партийцы. На заседании общественного совета они обсудили решения вопроса, связанного с нехваткой мест в городских общежитиях. От этого не первый год страдают студенты колледжей и университета.

АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА, член правления по воспитательным, социальным вопросам и взаимодействию с работодателями НАО «Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева»

— В первую очередь мы обеспечиваем нуждающихся, сирот, инвалидов, детей из социально уязвимых слоев населения, грантников. Университет заключил договор с «СевКазНИИСХ» по аренде трех этажей на 140 мест. Мы туда будем заселять старшие курсы и Faundation факультет. Кроме этого, мы уже договорились и до 1 сентября заключаем договор с ТОО «СевХимАгро» по поводу общежития на 280 мест по улице Театральной.

До конца 2023 в Петропавловске достроят общежитие для студентов Kozybayev university. Оно будет рассчитано на 1200 мест. Возводят общежитие и для студентов колледжа сферы услуг. В нем будет 244 места.