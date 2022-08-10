Дачные участки — под присмотром полиции

— Всё нормально, вот, работаем на даче. — Информации нет для нас? — Нет, у нас всё спокойно в основном.
Дачников, которые часто приезжают загород, полицейские знают в лицо. Постоянно на связи с председателями и охраной обществ. Чаще всего приходится сталкиваться с нетрезвыми дебоширами, отрабатывают и сигналы о подозрительных личностях.
НУРЛАН КОКАБАЕВ, полицейский-кавалерист БПП УП г.Петропавловска:
— С начала дачного сезона с началом маршрутов был пожар на дачном обществе «Заречный». Мы предотвратили 2 преступления. Это была кража металла.
Попадаются и воришки урожая, садовых инструментов, порой грабители проникают в домики и крадут технику, электронику. Потому выезды конные патрули осуществляют ежедневно. Для дачников постоянное присутствие полиции — залог спокойствия, говорят горожане.
АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВ, дачник:
— Конная полиция патрулирует. Это хорошо, спокойно сразу. И заборы сейчас понастроили, не видно, а им сверху всё видать хорошо, на каждый участок могут заглянуть. Ну, и вообще, спокойнее, когда под охраной находишься.
Впереди сезон сбора урожая — горячая пора для конных патрулей. Полицейские советуют горожанам, не оставлять на дачах ценные вещи, использовать надёжные замки, по возможности чаще заглядывать на свои участки. О нарушениях незамедлительно сообщать на канал «102».
Айгерим Хамзина