Недавно назначенный аким города Руслан Анбаев в первую неделю работы вышел к представителям СМИ. Подготовка к предстоящему отопительному сезону — вопрос, волнующий если не всех, то большинство жителей Петропавловска. В горакимате активно отреагировали на запрос для участия в брифинге. Говорили о ситауции на ТЭЦ-2. Гендиректор АО «Севказэнерго» отмечает, что мониторит соцсети. В своём выступлении собрал ответы на самые популярные вопросы.

ОЛЕГ ПЕРФИЛОВ, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— Отвечаю на главный вопрос: «Будет ли в домах тепло?» Будет! В связи с увеличенными объёмами ремонта, повышения тарифов для потребителей «Севказэнергосбыт» не планируется. Касательно ЧС добавлю, что закон обязывает перед началом строительства или реконструкции проходить полный цикл утверждения ПСД с прохождением всех экспертиз, включая экологические. Этот процесс занимает порядка года.

Режим ЧС ввели, чтобы этот срок сократить. Но все необходимые экспертизы проведут, говорит градоначальник.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— В отношении данного предприятия распространяется закон о госзакупках. Что позволяет режим ЧС? В первую очередь, сократить сроки о заключении договоров с субподрядчиками по поставке необходимого оборудования. Это они будут приобретать за свой счёт. Бюджетного финансирования не будет.

Сейчас на ТЭЦ-2 продолжают вручную разбирать рухнувшую дымовую трубу. Этим будут заниматься до 20 сентября. Неизвестно, закончат ли разбор завалов к этому времени. Но труба влияния на отопительный сезон и работу котлов не окажет, говорит гендиректор АО «Севказэнерго». Другие две трубы будут готовы к отопительному сезону.