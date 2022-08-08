В Петропавловске полным ходом идет подготовка к отопительному сезону

Новости МТРК

16:51 8 Августа 2022

 

На прошлой неделе на ТЭЦ-2 подключили к работе вторую дымовую трубу. Сейчас функционируют три котла. К отопительному сезону подключат еще 4, столько же дополнительно запустят в ноябре. Таким образом, в зимний период для необходимого режима теплоснабжения на Петропавловской ТЭЦ-2 будут работать 11 котлов. Кроме того, в этом году приступят к строительству первой дымовой трубы. Работы начнутся в октябре. По данным городского акимата, похожий проект реализуется сейчас в Павлодаре. Трубу возведут в 50 метрах от старой.


Дарья Пышмынцева

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