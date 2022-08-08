Штраф 950 тысяч тенге можно получить за превышение торговой надбавки

Новости МТРК

17:09 8 Августа 2022

 

Штраф 950 тысяч тенге можно получить за превышение торговой надбавки. Речь о 19 категориях социально значимых продуктов. Допустимый размер предельной торговой надбавки на данные товары составляет не более 15 % от отпускной цены производителя или закупочной стоимости оптового поставщика.

Во время рейдов за неделю проверили 40 тысяч магазинов «у дома», выявили 730 фактов превышения торговой надбавки. Больше всего нарушений, а именно 278, было в столице. В СКО выявили 12 фактов превышения торговой надбавки. Всего по стране выдано 126 предупреждений и 1 штраф. В ходе профилактического контроля торговая надбавка снижена на 5-15%.


Айгерим Хамзина

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