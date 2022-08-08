Пастбища для сельчан. Представители комиссии «Жер аманаты» посетили село Белое Мамлютского района, где разъяснили поправки в земельном кодексе. Речь об общественных пастбищных угодьях. Теперь для сенокоса или выпаса скота жители могут получить участок возле своего села и развивать животноводство.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ — первый заместитель акима области:

-На сегодня не хватало по СКО 547 тысяч гектаров пастбищ, возвращено 400 тысяч гектаров, 147 тысяч не хватает. Как возвращают: через суды, принудительно, добровольно. Многие руководители сельхозформирований через меморандумы отдают добровольно, чтобы количество площадей пастбищ в сельских округах увеличилось.

БАКЫТЖАН БАЗАРБЕК, независимый эксперт по земельным вопросам, заместитель председателя комиссии «Жер аманаты»:

— Вы можете свободно требовать от акимата. Главное, чтобы областной бюджет выделили соответствующие средства для изъятия. Всё-таки просто так не будут же забирать у собственников земель и землепользователей. Им нужна компенсация: равноценный участок либо компенсация. Эти пастбища, которые будут изъяты, никому не будут предоставлены. Они будут на балансе сельского населённого пункта.

Сельчане смогут свободно пасти скот, не спрашивая разрешения у руководителей хозяйств. Работой последних в селе Белом интересовалась комиссия. В ТОО «Белое-Агро» насчитывается 484 пайщика. У каждого около 12 га земель. Положенное выплачивают каждому, говорит директор ТОО.

ТАЛГАТ АЛЬЖАНОВ, директор ТОО «Белое-Агро», Мамлютский район:

— За прошлый год мы выдали паёв зерном 240 тонн и 120 тонн сена. За паи в денежном выражении мы в прошлом году дали по 40 тысяч тенге. Но в основном население держит скот и берёт зерном. Пенсионеров мы на 100% обеспечиваем сеном.

Подтверждают это и жители села, они тоже пришли на встречу с земельной комиссией. Сельчанам объяснили, какие у них права. Например, если руководство хозяйства не помогает своим пайщикам, не выплачивает положенное, не создает комфортных условий для населения. В этом случае пайщики могут провести собрание и сменить руководство хозяйства. Также есть право на раздел земель. Одна из острых проблем сейчас, отмечают члены комиссии, это обманутые пайщики. Воспользовавшись их юридической неграмотностью, руководители хозяйств заложили в банке паи.

МУРАТ АБЕНОВ, председатель коалиции защиты прав потребителей РК:

— Их паи были выставлены в залог. Недобросовестные руководители КХ под них получили кредиты и, в конце концов, всех обманули. Земли находятся в залоге. И таких земель около 1 млн га. Это одна из острых проблем региона. По закону вроде всё правильно. Но, если посмотреть глубже, многие банки знали, что это паи, но взяли её под залог. По сути, много лет у нас банковская зона была вне зоны критики.

Обсудили на встрече и возврат неиспользуемых земель. Неэффективное использование приводит к ухудшению почвы. Сейчас идёт работа по возврату их в госсобственность. По стране выявлено около 300 тысяч га таких территорий. 1300 из них находятся в районе села Белого Мамлютского района.