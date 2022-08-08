Цены на социально значимые продовольственные товары

Премьер-Министр РК провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Алихан Смаилов отметил, что за последний месяц больше всего подорожали репчатый лук, сахар и рис, при этом отмечается снижение цен на капусту, морковь и картофель. Что касается регионов, то максимальный рост стоимости на социально значимые продовольственные товары произошел в Улытауской, Карагандинской и Костанайской областях. По данным министерства сельского хозяйства, сегодня в стране имеется более 680 тысяч тонн основных продовольственных товаров, включая говядину, мясо птицы, муку, картофель, подсолнечное масло, куриное яйцо и молоко. На совещании также отметили, что Агентством по защите и развитию конкуренции продолжается реализация мер антимонопольного реагирования в отношении площадок реализации социально значимых продовольственных товаров. Премьер-Министр отметил, что одной из причин роста цен является наличие излишних звеньев посредников между производителем и конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформировали региональные комиссии. Акиматам областей Алихан Смаилов поручил обеспечить своевременное наполнение стабилизационных фондов социально значимыми продовольственными товарами.



— Минсельхозом принят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Теперь нужно принять меры, чтобы энергично продвигаться по его реализации с соответствующими регионами. Также, когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз сахара, их раздали множеству мелких поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более низкой цене, чем это могут сделать мелкие компании.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК