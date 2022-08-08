Более 600 нетрезвых водителей задержали с начала года в СКО

Новости МТРК

17:07 8 Августа 2022

 

В Кызылжарском районе возле села Ольшанки полицейские остановили автомашину «ВАЗ 2174». За рулем находился 33-летний петропавловец, от которого исходил запах спиртного. Медосвидетельствование доказало алкогольное опьянение водителя. Собран материал по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на 15 суток. В этот же день выявили еще один факт управления в нетрезвом состоянии. Недалеко от областного центра на дороге «Жезказган-Петропавловск» стражи порядка задержали 23-летнего парня. Установлено, что он не имеет права вождения транспортным средством. Молодому человеку грозит арест на 20 суток. На следующий день в Аккайынском районе в поле зрения полицейских попал 35-летний сельчанин, который под градусом и без документов управлял трактором «МТЗ-80».

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ — и.о. начальника управления МПС ДП СКО:
— Вождение в состоянии опьянения представляет большую опасность для всех участников дорожного движения. Пьяный водитель — потенциальный преступник. Выявление подобных фактов — особый акцент работы патрульной полиции. С начала года в СКО выявлено 655 фактов нетрезвого управления автотранспортом.


Диас Усен

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