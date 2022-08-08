27 116 жителей РК продолжают получать лечение от КВИ

По данным на 8 августа в Казахстане 27 116 человек продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции. В основном казахстанцы делают это на амбулаторном уровне, оставшиеся 1466 человек находятся в стационарах. В тяжелом состоянии — 35 пациентов, на аппарате ИВЛ — 4. Нур-Султан продолжает находиться в «желтой» зоне. Что касается новых заболевших, то по данным за 7 августа, коронавирус подтвердился у 1373 казахстанцев. В основном это жители мегаполисов. В Северо-Казахстанской области положительный ПЦР-тест 7 числа получили 26 человек.