196 новобранцев приняли присягу в воинской части 6637 Петропавловска

На плацу — 196 новобранцев из 4 областей страны. Позади 40 дней «учебки» в петропавловской в/ч 6637. За это время защитники Родины освоили строевую и правовую подготовку, знают, как владеть автоматом. Настал тот день, когда каждый из этого строя произнесет самые важные слова для солдата — клятву верности Родине.

Азамат Кунтуаров прибыл в воинскую часть из Семея. Сразу после окончания вуза решил пойти отдать долг Родине. Парень признаётся, присяга — момент волнительный. Но для него этот день особенно важен. После планирует продолжить службу по контракту. За 40 дней он получил здесь хорошую подготовку.

Азамат Кунтуаров, военнослужащий в/ч 6637:

— Полностью освоили строевую подготовку, огневую, то есть на стрельбища ездили, правовую подготовку. 1.00 Две недели назад на стрельбы ездили. Первый опыт стрельбы с автомата боевыми патронами.

После присяги солдат распределят по подразделениям для выполнения служебных задач.

Максат Мукаев, заместитель командира в/ч 6637

— Прибыли к нам из Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Жамбылской областей 196 военнослужащих, которые в дальнейшем обеспечат охрану общественного порядка города Петропавловска, также охрану учреждений уголовно-исполнительной системы №48 по охране осужденных.

В день присяги защитников Отечества поддерживают их родные. Многие преодолели сотни километров, чтобы быть рядом с братьями, сыновьями, возлюбленными.

БЛИЦ

— Сегодня я пришла поддержать своего сына. Желаю ему достойно отслужить, здоровья ему и всем солдатам, родители чтобы дождались.

— У сына присяга сегодня была. Достойной защиты нашего Отечества! Крепкие парни, грамотные. Горд за них.

— Я пришла поддержать своего молодого человека. Трепет в душе, гордость за своего молодого человека. Самое главное, чтобы вернулся живым и здоровым.