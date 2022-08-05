Новый аким Петропавловска

В Петропавловске назначили нового акима. Им стал 43-летний Руслан Анбаев.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Всю жизнь он проработал в СКО. Уроженец СКО. Начинал свою трудовую деятельность в налоговом комитете. Он знает хорошо финансовую систему. Работал в аппарате акима области. Учитывая его деловые качества, работу с финансами, я посчитал правильным его кандидатуру на должность акима города.

До этого полтора года был акимом Тайыншинского района. Ранее возглавлял Мамлютский. Его кандидатуру городские депутаты поддержали.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Я приложу все накопленные знания и опыт для реализации задач, которые поставлены, для развития областного центра, для того, чтобы улучшить жизнь наших горожан.

А каких же улучшений ждут петропавловцы? Об этом мы спросили горожан.

БЛИЦ:

— Чтобы навели порядок в улицы, закрывались люки, чтобы не случилось никакой аварии. Мой сын тоже попал в такую ситуацию. Повредил машину. И чтобы открывались детские площадки.

— Чтобы мусор почаще убирался. Дороги, конечно, надо. Вот Букетова никак не могут сделать. Раньше никогда такого не было. Хотелось бы, чтобы делали дороги быстро и качественно.

— В нашем городе порядка 20% населения. Хотелось бы, чтобы пенсионеры принимали более активное участие в жизни города, а город помогал им в плане развития.

О том, как сделать город и жизнь петропавловцев лучше, говорили и на встрече с активом в городском акимате. Кумар Аксакалов поставил задачу по застройке микрорайонов «Копай», «Орталык», по улицам Жумабаева и Жамбыла. В Петропавловске уже снесено 1600 ветхих домов. Их владельцы получили благоустроенные квартиры взамен своих старых домов без отопления и воды.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вовремя должна готовиться вся инженерная инфраструктура. У нас есть факты — строим дом, а с инфраструктурой запаздываем, вовремя не можем сдать. Поставьте всё правильно. А то у нас иной раз телега впереди лошади бежит.

Один из самых актуальных вопросов — дороги. Проезд по большинству улиц — полоса препятствий. Ямы, выбоины, колодцы либо торчат из асфальта, либо наоборот уходят в землю.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Понятно, что качество дорог многих не удовлетворяет. Поэтому на 2023 год надо масштабно зайти на ремонт и реконструкцию дорог. Нужно вовремя готовить ПСД, работать с центром.

В текущем году отремонтируют 9 улиц, положат больше 6 км нового асфальта. На это потратят млрд тенге. Качество дорог должно быть на контроле общественности, депутатов и, конечно, городского акимата. Продолжат и асфальтирование во дворах. Дороги по 77 адресам требуют ремонта. Также Кумар Аксакалов поручил обустраивать парковки во дворах, детские площадки и спортивные комплексы. Немаловажное поручение — город должен быть чистым. Организация, которая за это отвечает, явно не справляется. Мусор повсюду: во дворах, на улицах, особенно в частном секторе, и даже в парках.