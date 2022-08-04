Производить тушенку и колбасу планирует молочная ферма в СКО

Новости МТРК

15:53 4 Августа 2022

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Молочно-товарная ферма «Заградовское», которая 3 года назад начала работу в селе Заградовка Северо-Казахстанской области, намерена открыть переработку молока, а также запустить производство мясной продукции. Сегодня на ферме содержится 760 голов скота симментальской породы, из которых 430 — дойное стадо. В среднем на корову здесь получают 26 литров молока в сутки, а за лактацию — 7200-7500 литров. Бычков на ферме откармливают до годовалого возраста, после чего сдают на мясо. За год они в среднем набирают 450 кг, давая больше килограмма привеса в сутки. Увеличивать поголовье на ферме сейчас не планируют. Но намерены запустить переработку, чтобы выпускать тушёнку, колбасу и полуфабрикаты.


Анастасия Кузнецова

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