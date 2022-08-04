300 кг наркотиков изъяли полицейские в СКО

12 молодых петропавловцев в этом году получили срок за сбыт наркотиков. Полицейские отмечают, что возраст закладчиков и потребителей с каждым годом уменьшается. Теперь в наркобизнес идут даже подростки.

Чаще всего надежда на лёгкие деньги толкает людей на преступный путь, проанализировали полицейские. Кажется, нет ничего проще, чем спрятать «закладку» с наркотиком. Но стражи порядка всё чаще ловят дилеров и потребителей. С начала года в области за сбыт наркотиков осуждены 22 человека. Каждый второй — младше 25.

РУСЛАН УМБЕТОВ, старший оперуполномоченный по особо важным делам УПН ДП СКО:

— В конце июля т.г. в законную силу вступило 2 приговора в отношении молодых людей, которые являлись закладчиками. В конце февраля т.г. сотрудниками УПН ДП СКО был задержан 20-летний житель г. Петропавловска, в ходе личного обыска которого было обнаружено и изъято 397 гр. синтетического наркотика под названием «Альфа-пи-ви-пи».

Молодой человек осуждён к 10 годам лишения свободы. Также в феврале была задержана 22-летняя жительница Петропавловска. У неё изъяли около 5 граммов синтетических наркотиков, что относится к особо крупной партии.

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