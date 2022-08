Мотоциклы «Урал» планируют производить в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Делегация Тюменской области посетила СК. От российской стороны приехали представители 13 ведущих компаний. Они готовы предложить взаимовыгодное сотрудничество. Приехали сотрудники предприятий, которые выпускают нужную для нашего региона продукцию.

О своих запросах североказахстанская сторона сообщила в феврале текущего года, когда посетила Тюменскую область. ЮЛИЯ ШАКУРСКАЯ, вице-президент торгово-промышленной палаты Тюменской области: — Не секрет, что для Тюменской области Казахстан остаётся приоритетным. Вы всегда у нас в лидерах по экспортному потенциалу. Мы много готовы предлагать. С учётом наших встреч мы привезли предприятия строительные, потому что увидели большой запрос. У нас нефтесервисные компании. А ещё представители машиностроительных заводов, промышленности и обрабатывающего сектора Тюменской области. Обсудили на встрече и производство мотоциклов на территории СК. Ранее стало известно, что завод «Урал» хочет освоить производство в нашей области. В Палате предпринимателей это подтвердили. АЛИБЕК АШМЕТОВ, директор Палаты предпринимателей СКО: — Но мы всё-таки за то, чтобы они здесь не просто регистрировались как юрлицо, а чтобы они что-то производили, обеспечивали рабочие места и вносили налоговый вклад в наш регион. Мы об этом говорили и в феврале, когда ездили туда. Я думаю, что в части преференций открытия в нашем регионе, для них это будет выгодно. Выгодно открыть в СК и производство стройматериалов, на которые сейчас высокий спрос. В завершение встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.



Айгерим Хамзина