76 без вести пропавших разыскали полицейские СКО за 2 летних месяца. Как свидетельствуют факты, таких фактов становится больше в тёплое время года. Порой стремление «отдохнуть от забот» приводит к уходу из дома. Кто-то злоупотребляет спиртным, кто-то отправляется в поездку, не сообщив близким о своих планах. Немало тревог доставила своим родным 30-летняя горожанка, которая вечером 15 июля уехала на автомашине «Lada» в неизвестном направлении. Полицейские начали поиски, привлекли волонтёров. Передвижение авто было отслежено через систему видеонаблюдения. Оказалось, что пропавшая женщина проводила время в зоне отдыха в Айыртауском районе. Полицейские напоминают: отправляясь в путь, обязательно предупредите близких, удостоверьтесь в исправности телефона. С начала года в подразделения областной полиции поступило 275 обращений об исчезновении людей. Сегодня нашли 270 человек.