4 проекционных пешеходных перехода установят в СКО

ЛЮФТ

— Здесь мы производим реставрацию дорожных знаков с нанесением светоотражающей разметки с изготовлением цифр, стрелок, букв.

Причём каждую деталь специалист по изготовлению дорожных знаков вырезает вручную. Процесс, признаётся Вадим Билах, напоминает уроки труда в школе. Единственное, ошибки здесь в отличие от образовательного учреждения, непростительны. Всё должно быть чётко, точно и по ГОСТу. Сейчас мастер доделывает немаловажный для водителей знак «зона действия». Табличка готова на 70%, остались финальные штрихи в виде окантовки. Два часа кропотливого труда и дорожный знак готов к установке.



ВАДИМ БИЛАХ, специалист СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— В день, если большие знаки, можно делать три дня. Можно за день 6-10 знаков сделать. /02.59/ Работа, в основном, происходит вручную, кропотливая, долгая работа, подгонять всё это. /02.06/ Работаю уже год здесь.

Кстати, в цеху не только изготавливают новые, но и реставрируют старые знаки. Алгоритм действий практически тот же. Так, в этом году планируют заменить и установить 100 информационных указателей и тысячу дорожных знаков. Последних изготовили уже около 800 штук. Помимо этого в цеху работают над километровыми указателями. Таковых сделали 218.



РУСТАМ АХМЕТОВ, руководитель отдела эксплуатации и безопасности движения СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:

— Местные исполнительные органы или пользователи автодорог обращаются в предприятие. Сотрудники обследуют участки дорог, После чего отправляют на согласование в управление административной полиции. При положительном согласовании даётся поручение подрядной организации на установку знака.

Кроме того, здесь занимаются установкой светодиодных катафотов. Элементы улучшают видимость ночью и в непогоду. А в августе планируется установить 4 проекционных пешеходных перехода.