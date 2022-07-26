Выгодное сотрудничество!

Новости МТРК

17:18 26 Июля 2022

Выгодное сотрудничество! По итогам пяти месяцев взаимная торговля СКО со странами Евразийского экономического союза превысила 217 млн долларов.

Большая часть средств приходится на импорт. За январь — май в регион завезли товаров на 187,8 млн долларов. Экспорт составил почти 30 млн долларов. Наибольший удельный вес в общем объеме внешнеторгового оборота области со странами ЕАЭС занимает Российская Федерация — 97,4%. На Республику Беларусь приходится почти 3%, Кыргызскую Республику — 0,2%.


Жанель Бисенбаева

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