Выгодное сотрудничество! По итогам пяти месяцев взаимная торговля СКО со странами Евразийского экономического союза превысила 217 млн долларов.

Большая часть средств приходится на импорт. За январь — май в регион завезли товаров на 187,8 млн долларов. Экспорт составил почти 30 млн долларов. Наибольший удельный вес в общем объеме внешнеторгового оборота области со странами ЕАЭС занимает Российская Федерация — 97,4%. На Республику Беларусь приходится почти 3%, Кыргызскую Республику — 0,2%.