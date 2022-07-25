Акимат СКО постановил утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

Новости МТРК

18:19 25 Июля 2022

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Акимат СКО постановил утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Так, литр кефира 2,5% жирности в мягкой упаковке должен стоить 272 тенге, за килограмм картофеля планируется назначить цену в 167 тенге, килогамм репчатого лука должен обойтись североказахстанцам в 175 тенге. А килограмм белокочанной капусты — в 131 тенге. Сейчас приказ находится на публичном обсуждении до 2 августа на портале «Открытые НПА».


Анастасия Кузнецова

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