4 несанкционированные свалки выявили в Асановском сельском округе

Новости МТРК

18:16 25 Июля 2022

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Мобильная рабочая группа областного департамента экологии выезжала в Кызылжарский район, а именно в Асановский сельский округ. Там эксперты проводили инвентаризацию и выявляли несанкционированные места размещения отходов. В ходе выезда экологи установили 4 стихийные свалки. Все собранные материалы специалисты направили в областной департамент полиции и в местный акимат для принятия соответствующих мер. Напомню, с начала этого года экологи северного региона выявили 54 нелегальных полигонов. За тот, что в сельском округе Байтерек, его глава заплатит 2,5 млн тенге штрафа.


Дарья Пышмынцева

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