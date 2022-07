4 несанкционированные свалки выявили в Асановском сельском округе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Мобильная рабочая группа областного департамента экологии выезжала в Кызылжарский район, а именно в Асановский сельский округ. Там эксперты проводили инвентаризацию и выявляли несанкционированные места размещения отходов. В ходе выезда экологи установили 4 стихийные свалки. Все собранные материалы специалисты направили в областной департамент полиции и в местный акимат для принятия соответствующих мер. Напомню, с начала этого года экологи северного региона выявили 54 нелегальных полигонов. За тот, что в сельском округе Байтерек, его глава заплатит 2,5 млн тенге штрафа.