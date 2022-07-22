81% североказахстанцев заходят в интернет, чтобы посидеть в соцсетях

В среднем, на предприятие СК приходится 9 компьютеров. 7 из них подключены к интернету. Такие данные привели в областном департаменте статистики. Также там сообщили, что уровень компьютерной грамотности населения в возрасте старше 6 лет составил 86%. По данным обследования 90% домашних хозяйств области имеют доступ к Интернету.

Это на 11% больше, чем 5 лет назад. 85% домашних хозяйств пользуются мобильным широкополосным соединением, 55% — проводной связью. 91% опрошенных пользуются интернетом не менее 1 раза в день. 8% респондентов выходят в глобальную сеть не менее одного раза в неделю, но не каждый день. 88% опрошенных в интернет заходят для размещения информации и мгновенного обмена сообщениями. Посидеть в соцсетях выбирает 81% североказахстанцев. А 76% — заходят, чтобы скачать или посмотреть фильмы, видео, послушать музыку и поиграть в игры. Для получения информации о товарах и услугах интернетом пользуются 38% респондентов, для отправки и получения электронной почты — 31%.

ДАНИЯР ИМАНБАЕВ, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по СКО:

— За 5 лет общий объем реализации товаров и услуг, полученный через сеть Интернет, вырос в 2,8 раза, в 2021 году он составил 6,9 млрд тенге. Заказы через сеть интернет поступали на приобретение, в основном, телефонов для сотовой связи, компьютеров, периферийного оборудования и программного обеспечения, электрических бытовых приборов. Удельный вес предприятий и организаций государственного управления, применяющих интернет для связи с государственными органами, составил 97,3%. Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии за пять лет выросли на 43,3% и составили 3,5 млрд тенге в 2021 году.