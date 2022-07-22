81% североказахстанцев заходят в интернет, чтобы посидеть в соцсетях

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В среднем, на предприятие СК приходится 9 компьютеров. 7 из них подключены к интернету. Такие данные привели в областном департаменте статистики. Также там сообщили, что уровень компьютерной грамотности населения в возрасте старше 6 лет составил 86%. По данным обследования 90% домашних хозяйств области имеют доступ к Интернету.
ДАНИЯР ИМАНБАЕВ, заместитель руководителя департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам по СКО:
— За 5 лет общий объем реализации товаров и услуг, полученный через сеть Интернет, вырос в 2,8 раза, в 2021 году он составил 6,9 млрд тенге. Заказы через сеть интернет поступали на приобретение, в основном, телефонов для сотовой связи, компьютеров, периферийного оборудования и программного обеспечения, электрических бытовых приборов. Удельный вес предприятий и организаций государственного управления, применяющих интернет для связи с государственными органами, составил 97,3%. Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии за пять лет выросли на 43,3% и составили 3,5 млрд тенге в 2021 году.
Айгерим Хамзина