81% североказахстанцев заходят в интернет, чтобы посидеть в соцсетях

В среднем, на предприятие СК приходится 9 компьютеров. 7 из них подключены к интернету. Такие данные привели в областном департаменте статистики. Также там сообщили, что уровень компьютерной грамотности населения в возрасте старше 6 лет составил 86%. По данным обследования 90% домашних хозяйств области имеют доступ к Интернету.