437 североказахстанцев получили штраф за купание на диких пляжах

Грозу, град и шквальный ветер прогнозируют в СК на выходных. Но спасатели всё равно будут нести службу на водоёмах области. Как показывает практика, даже в ненастную погоду находятся желающие искупаться.

Значительная часть из них после распития горячительного. За это уже оштрафовали 309 человек. Ещё 437 североказахстанцев заплатили за купание в запрещённых местах. Именно на диких пляжах и происходит гибель людей.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— У нас по области в этом году утонули 3 человека, 1 из которых ребёнок. Резонансный случай был в Кызылжарском районе, когда мужчина, пытаясь спасти пасынка, утонул и он, и ребёнок. За 10 лет в СКО произошла гибель 314 человек, из которых 34 — дети.

Все случаи гибели на воде произошли на диких пляжах. Эти места спасатели знают. Только с начала года там провели около 6 тысяч рейдов. И пока рассказывали отдыхающим, как опасно купаться в запрещённых для этого местах, спасали жизни. С начала года удалось вытащить из воды 20 тонувших североказахстанцев. В их числе 6 детей.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Если взять статистику по республике, большинство фактов гибели детей происходит, когда они на 1-2 минуты остаются без внимания взрослых. Также необходимо купаться только в разрешённых местах, нельзя заплывать за буйки, нарушать правила безопасности.

Не стоит купаться в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже часто становится причиной гибели на воде. Также спасатели просят североказахстанцев не нырять в непроверенных местах.

Айгерим Хамзина