Видеокамеры в 200 школах области подключены к управлению полиции

Все объекты образования должны быть оснащены системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и специализированной охраной. Безопасность детей в образовательных учреждениях — главный вопрос, который обсудили на встрече полицейские и представители областного управления образования.

Назир Жашибеков — руководитель Управления образования акимата СКО

— Мы вместе с руководством Департамента полиции проводим совместную работу по обеспечению безопасности в организациях образования и по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Работа идет очень плотная, мы постоянно находимся на связи. Взаимодействие налажено на очень хорошем уровне.

Подключение систем видеонаблюдения образовательных объектов к Центру оперативного управления УП города Петропавловска либо дежурным частям полиции — сейчас приоритетная задача.

Михаил Золкин — начальник отдела управления информатизации и связи ДП СКО:

— В рамках послания главы государства, 2022 год объявлен «Годом детей». В этой связи, ставим камеры для повышения безопасности детей, поэтому они выводятся в Центр оперативного управления.

Пока не все школы технически оснащены. Тем не менее, уже сегодня сотрудники ЦОУ в режиме реального времени могут просматривать более 200 школ области, где установлены порядка 4-х тысяч видеокамер.