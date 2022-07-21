Новости МТРК 21.07.2022

Новости МТРК

20:14 21 Июля 2022

Читайте также

Новости МТРК 13.07.2022
Акцент на сохранении семейных ценностей
ДТП со скутером: водителя госпитализировали в больницу
13 случаев описторхоза выявили в СКО в 2022 году
14 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы в СКО
Новости МТРК 15.07.2022
Обучающие курсы для руководителей полицейских подразделений проходят в СКО
Как изменилось налоговое законодательство в 2022 году?
Новости МТРК 07.07.2022
Советник заместителя Премьер-министра страны в Доме дружбы
Свыше 1000 обследований автодорог провели полицейские с начала года
Штраф за публикацию в соцсетях