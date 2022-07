18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ установили в генпрокуратуре

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Генеральная прокуратура назвала дефицит земель в Казахстане искусственно созданным. Только за последние три года прокуроры установили 18 млн га пустующих и 3 млн га незаконно выданных пастбищ, из них государству возвращены 5 млн и вовлечены в оборот 4 млн га. Результаты работы показали, что лица, не имеющие возможности для освоения участков, создают искусственный дефицит земель — передали в генпрокуратуре. На сегодня установлено, что по стране не хватает порядка 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств. Для улучшения ситуации в этом году планируется дополнительно вернуть государству 5 млн га. Акиматы также утвердили планы управления общественными пастбищами. Это позволит недопускать передачу угодий близ сельских населенных пунктов частным лицам.