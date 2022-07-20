Жительница Петропавловска поблагодарила полицейского за спасение мужа

Жительница Петропавловска написала о поступке североказахстанского полицейского в одном из городских пабликов. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за помощь ее мужу, который перенес инсульт. Инцидент произошел 8 июля около 12 часов дня. Возвращаясь домой, полицейский Руслан Тасбулатов во дворе обратил внимание на мужчину, который направлялся к машине неуверенными шагами и пытался сесть за руль. Выяснилось, что горожанину стало плохо. Полицейский отвез его в больницу. В настоящее время состояние жителя областного центра медики оценивают, как стабильное. Во время боевой служебной подготовки сотрудники областного департамента полиции обучаются навыкам экстренной медицинской помощи и при необходимости могут оказать первую помощь.

Дарья Пышмынцева