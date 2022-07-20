Жительница Петропавловска поблагодарила полицейского за спасение мужа

Новости МТРК

20:36 20 Июля 2022

Жительница Петропавловска написала о поступке североказахстанского полицейского в одном из городских пабликов. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за помощь ее мужу, который перенес инсульт. Инцидент произошел 8 июля около 12 часов дня. Возвращаясь домой, полицейский Руслан Тасбулатов во дворе обратил внимание на мужчину, который направлялся к машине неуверенными шагами и пытался сесть за руль. Выяснилось, что горожанину стало плохо. Полицейский отвез его в больницу. В настоящее время состояние жителя областного центра медики оценивают, как стабильное. Во время боевой служебной подготовки сотрудники областного департамента полиции обучаются навыкам экстренной медицинской помощи и при необходимости могут оказать первую помощь.

Дарья Пышмынцева

Читайте также

15 тонн готовой продукции в сутки будут изготавливать на фабрике бумажных изделий
Пункт пропуска «Кызылжар» через границу РФ открыт
Боятся ли коронавируса североказахстанцы и как подготовиться к прогнозируемому осеннему ковидному «сюрпризу»
40 правонарушений в быту за 8 дней выявили полицейские Петропавловска
В городском акимате прокомментировали ситуацию с инженерными сетями дома по улице Порфирьева,60
Товарооборот между Казахстаном и Россией составил 9,2 млрд долларов
Без вести пропавшую бабушку нашли в лесу полицейские
Президент РК обратился к молодёжи Нового Казахстана
Заседание общественного совета при областном филиале партии AMANAT
Бизнес-форум для предпринимателей АНК
Как дела обстоят с сахаром в СКО?
30 североказахстанцев заявили о новом виде мошенничества