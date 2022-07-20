Жители Есильского района активно берут гранты по программе «Енбек»

43-летняя Нарынбай Улбике живет в Явленке с 2017 года. Менять место жительства для нее дело привычное. Женщина много лет жила в Китае, на какое-то время она с семьей обосновалась в Алматы. Затем в 2017-м Нарынбай Улбике переехала в Есильский район по программе «Енбек». Обустроившись, опытная мастерица обратилась в районный центр занятости и уже в ноябре 2018-го получила грант в размере 240,5 тысяч тенге.

ПЕРЕВОД НАРЫНБАЙ УЛБИКЕ, предпринимательница, с.Явленка, Есильский район:

— Когда я получила эти деньги смогла приобрести все необходимое для швейного дела. Купила машинку в Петропавловске, материалы мне нравятся алматинские, поэтому работаю с ними. У меня пятеро детей, супруг сейчас не работает, я обеспечиваю нашу семью. Мне важно работать из дома.

Старшему ребенку рукодельницы 15 лет, младшему — 2,5 года. Мастерица успевает шить, следить за бытом и детьми. Заказов у предпринимательницы много, причем не только от жителей Явленки, но и от североказахстанцев из других сел. Они покупают у Нарынбай Улбике платья по демократичным ценам, которые начинаются от 3-5 тысяч тенге, а также предметы домашнего текстиля, праздничные головные уборы. Такое корпе, например, стоит около 15 тысяч тенге. Мастерица пока не вышла на желаемый уровень дохода. Чаще всего в месяц предпринимательнице удается заработать 150 тысяч тенге. Рукодельница мечтает арендовать собственное помещение и обучать всех желающих швейному делу. Там же она бы продавала свои изделия. О том, что обзавестись собственным делом на селе возможно при помощи государства, знает не только Нарынбай Улбике.

КАСЫМ СЕЙТБЕНБЕТОВ, и.о. директора центра занятости Есильского района:

— С 2018 года было выдано 309 грантов на сумму 144 млн в общей сложности. Так как речь идет о сельской местности, то, в основном, берут для животноводства. Есть, конечно, и грузоперевозки, кто ремонтом занимается. Теперь заявки будут обрабатываться в электронном варианте через портал «Енбек» По новым правилам сейчас сумма гранта удвоилась и составляет 400 МРП.

Если переводить в денежный эквивалент, то получается чуть больше 1 млн 225 тысяч тенге. В этом году в рамках программы «Енбек» гранты на открытие собственного дела получат 36 жителей Есильского района. Возможно, до конца года их количество будет увеличено.

Дарья Пышмынцева