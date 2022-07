Вокруг Казахстана: 72-летний марафонец добрался до СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Позади 4,5 тысячи км, 15 городов страны. Осталось Сарсенбаю Котырашову пройти ещё чуть меньше половины. Свой путь 72-летний пеший путешественник начал с родного села Улытау 111 дней назад. К утру четверга марафонец окажется в Петропавловске, оттуда отправится в Костанай. После Сарсенбая Оспанұлы ждут ещё четыре города — Актобе, Уральск, Атырау и Актау.

Целей у пешего путешественника три, и все они связаны с популяризацией — наших традиций, местности, в которой родился Сарсенбай Оспанұлы и давно забытых национальных праздников, а именно — Кумызмурындык. Праздник напитка из кобыльего молока должен стать народным достоянием, считает марафонец. Кстати, кумыз сопровождает пенсионера весь маршрут, с каждым глотком напиток придаёт ему бодрости и сил.



САРСЕНБАЙ КОТЫРАШОВ, марафонец:

— Как только казахстанцы и гости страны видят меня, узнают о цели путешествия, они меня поддерживают. Желают здоровья, доброго пути! В каждом городе меня встречают с широким гостеприимством. Благодаря этой поддержке и добрым словам, я каждый день приближаюсь к своей цели.

Путешествует марафонец, не сказать, что налегке. В руках 60-ти килограммовая тележка, в которой он хранит продукты и личные вещи. За время марафона пенсионер сменил 14 резин и 6 пар обуви. Каждую стёр до дыр. Конечно, ведь в день Сарсенбай Оспанұлы проходит не меньше 40 км. Бывают случаи, когда приходится нагрузку увеличить.



САРСЕНБАЙ КОТЫРАШОВ, марафонец:

— Иногда прохожу по 90-100 км в день. Это в тех случаях, когда много времени уходит на остановки. Многие проезжающие предлагают сфотографироваться, отвечаю на их интересующие вопросы.

Добраться до конечной точки пеший путешественник планирует в октябре. Проведёт отчёт своего марафона и, наконец, отправится домой. Там его ждут теперь не только родные и близкие друзья, но и жители всей страны.

Жанель Бисенбаева