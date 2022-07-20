Стройкомпании рассказали почему в СКО плохие дороги

Проверить, как отремонтировали или построили дорогу. Это одна из задач республиканского общественного объединения «Әділдік жолы». За полгода работы к ним обратились 2300 казахстанцев с жалобой на плохие дороги. После разбирательств нарушители получили свыше 300 штрафов на общую сумму 67 млн тенге.

А главное, ОО будет добиваться, чтобы плохо отремонтированные участки подрядчики переделывали.

Дидар Смагулов, исполнительный директор ОО «Әділдік жолы»:

— В августе у нас будут запущены call-центр, контакт-центр, сайт, WhatsApp номер, чтобы граждане могли сообщать информацию о состоянии дорог и лично участвовать, обсуждать, вносить предложения. Потому что по итогам будет не только выявление, где, какая яма, но и, в целом, изменить подход в строительстве дорог, послушать экспертов, дорожников, выслушать их мнения и довести до центральных госорганов. Мы дороги строим больше 30 лет, но лучше они не становятся.

ОО планирует провести анализ и понять, что не так с дорожно-строительной отраслью Казахстана. Почему по качеству полотна наша страна на 108 месте из 130 стран. Помогут разобраться в этом и сами дорожные компании области. В СК о проблемах рассказал директор ТОО «СтройДорСервис» Геворг Карапетян. Он, как и большинство дорожников на севере страны, битум закупает у Павлодарского НПЗ, который повышает цену быстрее, чем подрядчики ремонтируют дороги.

ГЕВОРГ КАРАПЕТЯН, директор ТОО «СтройДорСервис»:

— Мы начинали с доставкой до Петропавловска битума со 135. Ещё середина июля — уже 270. Т.е. стоимость асфальта из 16 тысяч выросла до 26 тысяч. И о каком качестве мы можем говорить. Лет 7-8 назад был Омский НПЗ. Чудесным образом просто поставили запрет на ввоз битума. Павлодарский НПЗ теперь в радиусе тысячи км монополист.

С запада страны битум возить невозможно, говорит Геворг Карапетян. За месяц в пути стройматериал теряет нужные свойства. Возмущены североказахстанские дорожные компании и нынешней системой госзакупок. Там публикуют заказ, например, ремонт полотна за 9 млн тенге. В итоге забирает его компания, которая предложила цену вдвое меньше, говорит Геворг Карапетян.

ГЕВОРГ КАРАПЕТЯН, директор ТОО «СтройДорСервис»:

— Берётся показатель налоговой устойчивости, опыт работы, штат. По всем Казахстану гигантов фирм километр. Они нахватали по всей республике объёмы, приходят и местным предпринимателям говорят, вот столько процентов и ты будешь работать. У них кредиты, зарплаты. Оттуда и начинается экономия.

Крупные алматинские и столичные компании по итогу нанимают местных дорожников. Разницу забирают себе в карман. Исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» сообщил, что они обязательно разберутся в этом вопросе и узнают долю субподряда в нашей области за последние три года.

Айгерим Хамзина