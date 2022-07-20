Североказахстанские спортсмены стали чемпионами Европы по КУДО. Чемпионат проходил 3 июля на острове Мальта. Казахстан представили братья Шальковские. Оба в своих категориях стали лучшими. А Константин Шальковский был также отмечен кубком за лучшую технику. Константин увлекается единоборством с 8 лет. Ранее уже были победы в каратэ. В КУДО юноша пришел 3 года назад.

КОНСТАНТИН ШАЛЬКОВСКИЙ, чемпион Европы по КУДО

— У меня было 3 боя. С представителем ОАЭ, Армении и в финале был грузин. Уровень там довольно серьезный. Судейство было из Японии. Довольно известные лица в этом виде спорта. Продолжать буду, и буду стараться достигнуть больших результатов, дальше представлять свою страну.

А Михаил Шальковский в КУДО пришел в 13 лет. Более 5 лет занятий дали свои результаты. 18-летний юноша говорит, что упорные тренировки и настрой на победу помогли ему стать чемпионом Европы.

МИХАИЛ ШАЛЬКОВСКИЙ, чемпион Европы по КУДО

— Много тренировались и показали, я считаю достойный результат. Провел 3 боя, из которых одержал все три победы. Были два представителя из ОАЭ и Франции. 2.15 Дальнейшие планы — развиваться. Это не предел, я считаю.

Чемпионат Европы по КУДО собрал представителей почти из 10 стран, это порядка 200 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет. Под руководством тренера Тимура Букина воспитанники петропавловской школы КУДО тренировались месяц. В итоге упорство, техника и целеустремленность помогли североказахстанцам стать лучшими. Это был самый ответственный старт перед чемпионатом мира, который пройдет в следующем году.

Тимур Букин, старший тренер по кудо

— Именно как КУДО мы существуем буквально с 2000-х годов. Мы такое смешанное единоборство, только более в традиционной одежде для восточных видов. Самое главное — дисциплина. Без дисциплины никуда. Дисциплина, физическая подготовка, техника. Чуть больше арсенал, поэтому период подготовки спортсменов может занимать чуть больше времени. Он должен уметь очень много. Работать в стойке, должен уметь бросать, должен уметь работать в партере.

В петропавловской школе КУДО занимаются порядка 30 человек. Функционирует клуб 5 лет, тренируются здесь ребята с 5 лет.

Анастасия Кузнецова