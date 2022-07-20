Североказахстанские спортсмены стали чемпионами Европы по КУДО

Спорт

20:27 20 Июля 2022

Североказахстанские спортсмены стали чемпионами Европы по КУДО. Чемпионат проходил 3 июля на острове Мальта. Казахстан представили братья Шальковские. Оба в своих категориях стали лучшими. А Константин Шальковский был также отмечен кубком за лучшую технику. Константин увлекается единоборством с 8 лет. Ранее уже были победы в каратэ. В КУДО юноша пришел 3 года назад.

КОНСТАНТИН ШАЛЬКОВСКИЙ, чемпион Европы по КУДО
— У меня было 3 боя. С представителем ОАЭ, Армении и в финале был грузин. Уровень там довольно серьезный. Судейство было из Японии. Довольно известные лица в этом виде спорта.  Продолжать буду, и буду стараться достигнуть больших результатов, дальше представлять свою страну.

А Михаил Шальковский в КУДО пришел в 13 лет. Более 5 лет занятий дали свои результаты. 18-летний юноша говорит, что упорные тренировки и настрой на победу помогли ему стать чемпионом Европы.

МИХАИЛ ШАЛЬКОВСКИЙ, чемпион Европы по КУДО
— Много тренировались и показали, я считаю достойный результат. Провел 3 боя, из которых одержал все три победы. Были два представителя из ОАЭ и Франции. 2.15 Дальнейшие планы — развиваться. Это не предел, я считаю.

Чемпионат Европы по КУДО собрал представителей почти из 10 стран, это порядка 200 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет. Под руководством тренера Тимура Букина воспитанники петропавловской школы КУДО тренировались месяц. В итоге упорство, техника и целеустремленность помогли североказахстанцам стать лучшими. Это был самый ответственный старт перед чемпионатом мира, который пройдет в следующем году.

Тимур Букин, старший тренер по кудо
— Именно как КУДО мы существуем буквально с 2000-х годов.  Мы такое смешанное единоборство, только более в традиционной одежде для восточных видов. Самое главное — дисциплина. Без дисциплины никуда. Дисциплина, физическая подготовка, техника. Чуть больше арсенал, поэтому период подготовки спортсменов может занимать чуть больше времени. Он должен уметь очень много. Работать в стойке, должен уметь бросать, должен уметь работать в партере.

В петропавловской школе КУДО занимаются порядка 30 человек. Функционирует клуб 5 лет, тренируются здесь ребята с 5 лет.

Анастасия Кузнецова

Читайте также

Завершилась спартакиада среди госслужащих
ЧЕМПИОНАТ РК ПО ФЕХТОВАНИЮ ПРОХОДИТ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
Североказахстанские пловцы вошли в тройку лучших на чемпионате РК по плаванию
Президент ФК «Qyzyljar» рассказал о подготовке спортсменов к историческому матчу
Уход двух участниц из волейбольного клуба «KUANISH»
Вокруг Казахстана: 72-летний марафонец добрался до СКО
В Петропавловске состоялось открытие чемпионата РК по спортивному ориентированию
В Петропавловске участковые «сразились» с сотрудниками КНБ на спортивной площадке
Спартакиада среди госслужащих
Наталья Богданова — победительница международного турнира
«Кызылжар-2022» — фестиваль национальных видов спорта
Спартакиада СМИ: соревнования среди журналистов прошли в СКО