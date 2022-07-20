«Программа повышения доходов населения до 2025 года» — это комплексный план, утвержденный в целях стабилизации социально-экономической ситуации в стране. Реализуется он в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Для большей осведомленности населения представители АНК совместно с молодежным ресурсным центром проводят блиц-опрос и рассказывают о проекте. В основном, о возможности получить поддержку для развития своего бизнеса жители узнают из социальных сетей.

БЛИЦ:

— Знаете ли вы о льготном кредитовании через палату предпринимателей Атамекен? — Что-то слышали. В Instagram мелькало. А так особо нет.

— Нет. — Вы можете узнать на сайте Атамекен.кз. для начинающих предпринимателей, действующих и тех, кто хочет заниматься бизнесом в будущем. Можете посмотреть, ознакомиться с данной программой.

— Да, знаю. Я подавал на обучение. Сейчас жду, когда начнется обучение. По строительству. Брать средние объекты и ремонтировать их. А узнали от кого? В интернете, в Instagram.

Диана Салихова