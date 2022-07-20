Как вести себя на воде и что делать в чрезвычайных ситуациях объясняют детям спасатели

Что делать, если схватила судорога в воде? С чего начать учиться плавать? Как помочь тонущему? Чтобы купание принесло только пользу и радость, нужно помнить о важных правилах. С начала купального сезона спасатели области выходят на водоемы и в бассейны города, чтобы всё показать и рассказать самым подвижным и любознательным. Спасатель Илья Бабиченко сегодня встретился с юными пловцами бассейна Нептун. Они внимательно и с интересом выслушали инструктаж и даже поплавали вместе с ним.

Илья Бабиченко, спасатель ДЧС СКО

— Если судорога ноги, можно ущипнуть, уколоть себя. Больше всего помогают расслабленные мышцы спины. В первую очередь, нужно научиться ногами плавать, потом уже на руки переходить. Человека вытаскиваешь на берег, кладешь на спину, под голову желательно что-то положить и сделать прямой массаж сердца. Если это не получается в течение 1,5-2 минут, то ставишь животом на колено, засовываешь пальцы в рот и он выплескивает воду.

Ещё одно впечатляющее, а главное поучительное зрелище продемонстрировали спасатели ребятам. Показали, как помочь тонущему.

Ребята урок усвоили, встречей со спасателями остались довольны.

Такие мастер-классы проводят сотрудники Управления по ЧС совместно с коллегами из аварийно-спасательного отряда ДЧС области и Управления гражданской обороны два раза в неделю.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска

— Обучение проходит как в специализированных центрах, в бассейнах, так и на прибрежных территориях, на санкционированных пляжах, то есть на реке Есиль — это городской пляж и на озере Пестром. Остальные места являются несанкционированными для купания.

Мероприятия будут проводить до конца купального сезона. С начала года сотрудники ДЧС СКО обучили более 8000 детей.

Анастасия Кузнецова