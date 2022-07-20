Как идёт ремонт на скандальной дороге Жамбылского района

АСКАР НУРСЕИТОВ, житель с.Озёрного, Жамбылский район:

— Скорая не доезжает. Не может выехать бывает. Бывали случаи, что зимой ЧС-ники сами к нам не могли доехать. Они звонили, просили помочь. Большегрузные машины всегда будут ездить. Во время уборки по 40-100 машин будет. Если на элеватор не смогут проезжать, то зачем вообще дорога нужна. Те же водители не ездят по этой дороге, потому что просто оставляют колёса.

Дорога, соединяющая сёла Жамбылского района с областной трассой, не видела ремонта ещё с советских времен. Глубокие ямы по пояс и отсутствие объезной дороги. Сельчанам приходилось сталкиваться с немалыми трудностями.

ЖАДЫГЕР САКЕНОВ, житель с.Озёрного, Жамбылский район:

— До райцентра 100 км. Если роженица или кто-то заболел, везти их — это проблема. Довезем или не довезем. Был случай в 1997. У меня ребенок заболел аппендицитом. Пока вёз два колеса пробил, на диске доехал. Пока доехал до района, лопнул аппендицит у ребенка. Я успел. Врачи говорят, если бы еще 20 минут опоздали бы, то ребёнка больше не увидели бы. Вот такая дорога. Это 97-ой год, тогда был развал СССР. А сейчас-то 21 век.

В прошлом году дорогу «Петровка-Жанажол-станция Баумана» начали ремонтировать. Засыпали ямы, щебенку, сейчас готовятся к следующему этапу. 65 км дорожного полотна разделили на две части: одна будет заасфальтирована — это промежуток /0-11 км/, на другой будет гравий /30-65 км/.

ГЕОРГ ПОГОСЯН, директор ТОО «Норд Жолдары»:

— Ямы тут были очень большие. Из-за этого нам пришлось фрезеровать, чтобы наши машины могли ехать. Потому что просто невозможно было ехать. Сейчас они удобно проезжают этот участок. Здесь главная проблема — это погодные условия. Дождь пройдет — техника не работает. И то, что далеко. Отдаленные села, материалы везти неудобно.

Из-за дождей рабочие только в июне потеряли 18 дней, примерно столько же и в мае. К тому же, главная проблема этой дороги — большегрузы, говорят рабочие. В селе Озёрном три элеватора, и во время уборочных работ машины продавливают дорогу и создают ямы. Даже с незаконченным ремонтом видно, что теперь дорожное полотно выдерживает нагрузку. На момент работ скоростное ограничение лучше не превышать, напоминают рабочие. Сейчас оно максимум 60 км/ч. Когда дорогу закончат — 80 км/ч. А временную объездную дорогу сделать невозможно, утверждают специалисты, вокруг болотистая местность.

МЕЙРАМ АМАНЖОЛОВ, специалист отдела ЖКХ по автомобильным дорогам акимата Жамбылского района СКО:

— Это всё сказывается. Тем более техника сейчас массивная, больше грузов перевозят. Надо, чтобы дороги выдерживали объём. В прошлом году нам удалось установить 7 водопропускных труб и засыпать 17 км дорожного покрытия. На текущий год мы отсыпали примерно 6 км. В общей сложности, нам ещё отсыпать около 10 км.

На ремонт этих участков выделили 1 млрд 220 млн тенге. Большая часть средств из национального фонда. Пока освоили только 200 млн из выделенной суммы.

ЕРДЕН ШОРТЫБАЕВ, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО:

— По первому участку. Почему здесь работы еще не начались. По второму участку, 35 км, предусмотрено устройство 7 водопропускных труб и устройство 84 тысяч инертного матриала — щебня. Чтобы данный участок не продавить, было решено сначала перевезти весь материал на второй участок. Второй участок у нас начат в 2021 году. Половина работ уже сделана. И в текущем году планируется завершить.

Совсем скоро начнутся уборочные работы. Среди жителей пошли волнения о качестве дороги.

Для прозрачности приняли решение внести жителей в состав комиссии. Теперь сами сельчане будут проверять качество работ. При наличии замечаний, какого-либо отхождения от плана, будет писаться заявление на устранение этих ошибок. К слову, гарантийный срок ремонта — 2 года. То есть, за этот период любые нарушения подрядчик будет исправлять самостоятельно, за свой счёт.

МАРАТ ЕСКЕНДИРОВ, аким Жамбылского района СКО:

— Именно по этому направлению в планах у нас было. В этом году два участка, на следующий год — оставшиеся 29 км неохваченных. Вопрос стоит в целесобразности такого среднего ремонта. Все требуют, чтобы асфальт положили. Но асфальт это очень дорогое удовольствие. Мы попытаемся сделать проект по асфальту. Эти 29 км. Но дадут ли средства, я сомневаюсь.

Завершить все работы обещают в 2023 году. Пока состояние дорог проверяется каждый месяц. По итогу выполненную работу будут проверять груженым катком. Если никаких нареканий не будет, дорогу введут в эксплуатацию.

Диана Салихова