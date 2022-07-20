44 велокражи произошли в Петропавловске с начала года

Новости МТРК

20:37 20 Июля 2022

Три спортивных велосипеда стали наживой любителей легкой добычи. Преступление совершили в мае ночью в открытом подъезде дома по улице Васильева. Пропажу двухколёсного транспорта хозяева обнаружили спустя несколько дней, и сообщили об этом в полицию. Общая сумма ущерба превысила 400 тысяч тенге. Нашли нарушителей с помощью камер видеонаблюдения. Ими оказались столичные жители 19 и 22 лет. Юноши продали свой «улов» через приложение «ОЛХ» за 30 тысяч тенге. Два велосипеда изъяли и вернули владельцам. Третий пока не нашли. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит штраф в размере 3 МРП или исправительные работы, либо лишение свободы сроком на 5 лет. Всего с начала года зарегистрировали полицейские 44 велокражи.

Диана Салихова

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