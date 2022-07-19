Проезд через дамбу на месяц закрыли в Петропавловске

Новости МТРК

19:23 19 Июля 2022

В Петропавловске до 18-ого августа перекрыли участок автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск». Тем самым, в течение месяца, проезд через дамбу на реке Есиль в 20-м микрорайоне города невозможен. Объезжать участок придется через другие улицы. Вынужденные ограничения вводят в связи с ремонтом бордюров и пешеходного моста, асфальтированием дороги. В целях безопасности дорожного движения для водителей выставили схемы объезда. В филиале «Казавтожола» приносят извинения за неудобства и рекомендуют планировать свой маршрут заранее.

Жанель Бисенбаева

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