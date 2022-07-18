От маленького огорода до тепличного комплекса: фермер из СКО развивает свой бизнес

Бросил городскую жизнь и занялся овощеводством. Евгений Золотарёв 6 лет успешно ведет собственный бизнес. Выращивает огурцы, помидоры, картофель, капусту. Последняя — в приоритете. И свой проект предприниматель запустил под названием «капуста в поле».

ЕВГЕНИЙ ЗОЛОТАРЁВ, предприниматель, район М. Жумабаева:

— Я пошел в акимат, написал заявление на предоставление 4 га земли. Выдали. На следующий год я ее распахал. Посадил 2-3 тысячи корней капусты. Посадил, прополол, поливал сам. Купил лейку и набирал с озера воду. В 4 утра просыпался.

Усилия даром не прошли. Начиналось все с передвижного павильона. Капуста продавалась на ура, и Евгений решил построить свой магазин. Сейчас его продукцию можно увидеть в супермаркетах города. «Капуста в поле» пользуется спросом. С каждым годом Евгений совершенствует свою ферму: закупает новые семена лучшего качества, приобретает спецтехнику, ищет новые технологии выращивания.

ЕВГЕНИЙ ЗОЛОТАРЁВ, предприниматель, район М. Жумабаева:

— Используем мы тут уже 2-ой год капельное орошение и мульчирующую пленку. Это я был у коллег в Оренбурге. Я посмотрел, как они это делают. И вот, получается, стелим пленку, делаем дырочки и сквозь нее садим. Там под низом лежит капельная лента. Пленка держит влагу, под ней теплее и не растут сорняки. Если они там вырастают, то сгорают.

За советами часто обращаются и к с самому Евгению. Пишут из России, Азербайджана, даже из Африки. Фермер ездит на различные конференции, форумы, где делится опытом. Сейчас овощевод планирует попробовать круглогодичное выращивание. Евгений выиграл государственный грант в 5 млн тенге на реализацию проекта «Зимняя фермерская теплица» по «Дорожной карте бизнеса».

ЕВГЕНИЙ ЗОЛОТАРЁВ, предприниматель, район М. Жумабаева:

— Теплицу почти достроили. Нам осталось ее покрасить, от мусора почистить и закрыть пленкой. Через 5 дней будем уже высаживать. Хоть она еще не готова, там красят. В теплице будем выращивать огурцы, помидоры и в межсезонье зелень. Еще круглогодичным мы не занимались. Отопление в этом году не успеем доделать. Но, в следующем году или уже к новому году будут наши огурцы на прилавках.

Услугами льготного кредитования предприниматель пользуется каждый год. Сначала это был бюджетный кредит. Сейчас Евгений «повышает ставки» для улучшения своей фермы. Он получил безвозмездный грант в 2 млн тенге. На данный момент активно ведется финансирование предпринимателей по программе «Іскер».

МАКСИМ КУНГУРЦЕВ, главный менеджер отдела кредитования АО «Аграрная кредитная корпорация»:

— Основные условия кредитования по направлениям: животноводство — сумма займа составляет до 5 млн тенге. При этом, если заемщик участвует в якорной кооперации, то возможно получение суммы до 12 млн тенге сроком до 54 месяцев со ставкой вознаграждения 6% годовых. По программе развития предпринимательства в сельских населенных пунктах — сумма до 6 млн тенге, ставка вознаграждения 6% годовых, срок до 54 месяцев.

С начала года на финансирование по этой программе подали 20 заявок на сумму почти 110 млн тенге.