Четверых североказахстанцев ждёт штраф за хранение незарегистрированного оружия

Областная акция «Қару» проводится с 14 по 20 июля. Полицейские усилили профилактическую работу, цель которой — предотвратить несчастные случаи и снизить риск вооружённых преступлений.

— По итогам первого дня из незаконного оборота изъято 4 единицы гладкоствольного оружия, а также добровольно сдана 1 единица гладкоствольного оружия. Призываем всех граждан нашей области добровольно сдать незарегистрированное гражданское оружие. Тем самым вы будете освобождены от какой-либо ответственности после определённых проверок.

Изъятые образцы направили на экспертизу. Вот это ружьё стражи порядка нашли у 19-летнего парня в Есильском районе. По словам молодого человека, он подобрал его на свалке.

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ6 главный криминалист оперативно-криминалистического управления ДП СКО