Четверых североказахстанцев ждёт штраф за хранение незарегистрированного оружия

Областная акция «Қару» проводится с 14 по 20 июля. Полицейские усилили профилактическую работу, цель которой — предотвратить несчастные случаи и снизить риск вооружённых преступлений.
КУРМАН МУСИН — старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО
— По итогам первого дня из незаконного оборота изъято 4 единицы гладкоствольного оружия, а также добровольно сдана 1 единица гладкоствольного оружия. Призываем всех граждан нашей области добровольно сдать незарегистрированное гражданское оружие. Тем самым вы будете освобождены от какой-либо ответственности после определённых проверок.
Изъятые образцы направили на экспертизу. Вот это ружьё стражи порядка нашли у 19-летнего парня в Есильском районе. По словам молодого человека, он подобрал его на свалке.
СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ6 главный криминалист оперативно-криминалистического управления ДП СКО
— Ружьё марки ТОЗ 16 калибра, изъятое в Есильском районе в ходе акции «Қару», представлено на исследование в криминалистическом управлении для проверки на пригодность к стрельбе и сверке заводских номеров.
Незаконным владельцам грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей. Это более 60-ти тысяч тенге. Избавили от него жителя Петропавловска, поскольку мужчина прямо из леса привёз стражам порядка найденное ружьё марки «ТОЗ-БМ». Впрочем, в полиции напоминают: при обнаружении опасного предмета лучше не трогать его, а вызывать специалистов на место. Также ведутся проверки владельцев зарегистрированного оружия. За первый день у семерых выявлены нарушения правил хранения, у одного — нарушение сроков перерегистрации. Полицейские просят жителей области строго соблюдать законодательство и не забывать, что незарегистрированное оружие является источником большой опасности.
Анна Потеряева