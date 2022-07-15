Президент указал на высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов

Новости МТРК

17:46 15 Июля 2022
На высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов указал Президент во время расширенного заседания правительства. Проблема занятости молодежи не решена до конца, заявил глава государства. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей. В стране создаются условия для саморазвития подрастающего поколения. Несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодежи остается не до конца решенной, отметил Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы значительно выше, по сравнению со средним показателем по стране. В антирейтинг попала Северо-Казахстанская область. Правительство и акимы областей, по мнению президента, должны уделить вопросу молодежной безработицы особое внимание. По окончании года будут подведены соответствующие итоги.


Дарья Пышмынцева

Читайте также

Кредиты в двух банках на 4 миллиона тенге по указанию аферистов взял житель Петропавловска
Готовь уголь летом!
Минсельхоз начал распределение квот на ввоз сахара
Озеленение города в руки специалистам
22-й выпуск молодых лейтенантов Академии Национальной гвардии РК
Почти 40 лет в Ефимовской основной школе не проводили капитальный ремонт
19,2 млн человек — численность населения Казахстана
Аким области Кумар Аксакалов поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником
Полицейские Петропавловска проверяют таксистов
Серию квартирных краж раскрыли полицейские Петропавловска
Новости МТРК 07.07.2022
ХХVI сессия Ассамблеи народа Казахстана СКО