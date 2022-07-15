Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне — 182 тенге за литр.

Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов — производителей нефтепродуктов. Приказы Министерства энергетики по перечню и предельным ценам на розничную реализацию вступили в силу 14 июля. Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, из перечня исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется бОльший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами. А предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана. Приказы будут действовать 180 календарных дней. Напомним, 7 июля в Казахстане ввели временное госрегулирование цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках.



Жанель Бисенбаева