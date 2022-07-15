Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане

Новости МТРК

17:51 15 Июля 2022

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне — 182 тенге за литр.

Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов — производителей нефтепродуктов. Приказы Министерства энергетики по перечню и предельным ценам на розничную реализацию вступили в силу 14 июля. Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, из перечня исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется бОльший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.  А предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана. Приказы будут действовать 180 календарных дней. Напомним, 7 июля в Казахстане ввели временное госрегулирование цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для автотранспорта на заправках.


Жанель Бисенбаева

Читайте также

По госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025» в районе им. Г.Мусрепова реализовали семейный бизнес
Подвели итоги городского этапа конкурса «Мерейлі отбасы»
40 правонарушений в быту за 8 дней выявили полицейские Петропавловска
Более 500 литров суррогатного алкоголя изъято в Петропавловске
Жители Соколовки просят построить в их селе капитальный мост
Новости МТРК 01.07.2022
Сферу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности совершенствует в РК
Новости МТРК 24.06.2022
Девушка-полицейский: «Горжусь, что служу в полиции!»
С начала года с помощью служебных собак полицейские изъяли 187 кг наркотиков
Служить народу — главный принцип работы государственного служащего
56 локаций в СКО задействуют в съёмках фильма «Мағжан. Жаралы жолбарыс»